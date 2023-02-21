BTS заняли 2-е место в рейтинге IFPI Global Artist Chart - 2022

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Южнокорейская поп-группа BTS заняла второе место в рейтинге самых продаваемых исполнителей Global Artist Chart за 2022 год по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), уступив лишь американской певице Тейлор Свифт. Об этом стало известно из официального релиза IFPI от 23 февраля. Ранее BTS стали первыми исполнителями, возглавившими данный рейтинг два раза подряд, с 2020 по 2021 год. Впервые они попали в Global Artist Chart в 2018 году, заняв 2 место, а в 2019 году заняли 7-ю строчку. Таким образом, BTS стали первыми неанглоязычными артистами, которые пять лет подряд оказывались в десятке лидеров рейтинга. Помимо BTS в рейтинг вошли и другие южнокорейские исполнители – это группы Seventeen и Stray Kids, которые заняли 6-е и 7-е места соответственно. Рейтинг Global Artist Chart составляется ежегодно на основе совокупного объема продаж физических альбомов, скачиваний музыки в цифровом формате, а также продаж на стриминговых платформах по всему миру.