6 из 10 взрослых южнокорейцев хотели бы иметь 2 и более детей

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Исследование показало, что 6 из 10 взрослых южнокорейцев хотели бы иметь двух и более детей, однако от вступления в брак и рождения детей их удерживают необеспеченность жильем и отсутствие удовлетворительных условий для ухода за детьми. Такие данные были озвучены 22 февраля на 1-м Форуме по стратегии будущего и народонаселения, организованном министерством здравоохранения и соцобеспечения РК. По словам профессора Высшей школы международной политики Корейского института развития (KDI) Чхве Сыль Ги, руководившей исследованием, две трети неженатых мужчин и почти половина незамужних женщин хотят вступить в брак. Опрос проводился в июне прошлого года среди 458 мужчин и 376 женщин в возрасте 25-49 лет. 65% респондентов хотели бы иметь двоих детей, 21,2% – троих, 10,2% – одного ребенка и 3,6% – ни одного. Чхве Сыль Ги отметила, что супружеские пары заводят детей в более позднем возрасте, а доля супружеских пар, которые вообще не имеют детей, растет. Одну из основных причин она видит в том, что нагрузка по уходу за детьми по-прежнему лежит в основном на женщинах.