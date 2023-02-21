РК уделяет большое внимание индустрии культурного контента

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Правительство продвигает план расширения производства контента для рынков Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Его главные цели – увеличить объём экспорта в данном сегменте в два раза к 2027 году, а также вхождение РК в число мировых лидеров индустрии культурного контента. Для этого планируется активное расширение отрасли на основе успехов южнокорейских вебтунов и сериалов на мировом рынке. Об этом стало известно 23 февраля на заседании правительства по вопросам стратегии экспорта. В первую очередь министерство намерено сосредоточиться на укреплении позиций в вышеупомянутых странах, где популярность корейского контента не так высока, как в странах Азии. В настоящий момент треть объёма экспорта в данном сегменте приходится на Китай, Тайвань и Гонконг, ещё 15,4% – на Японию. В рамках расширения рынка планируется провести в США и Великобритании выставки, посвященные контенту корейского производства. В настоящий момент в 9 странах мира действуют 10 центров, занимающихся активным продвижением культурного контента РК за рубежом. Их количество будет увеличено до 15 в 13 странах. Помимо этого, правительство инвестирует около 7 млн. долларов в 30 компаний-разработчиков игр для повышения спроса на южнокорейские консольные игры в Европе и США.