В школах Калифорнии введут предмет по истории корейской диаспоры

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В учебной программе средней школы США впервые появится предмет, посвященный этническим корейцам. Как сообщило 22 февраля Генеральное консульство РК в Лос-Анджелесе, школьный округ Анхайм Юнион в штате Калифорния планирует ввести этот годичный предмет в осеннем семестре 2023 года в формате онлайн-обучения. Курс будет посвящен истории иммиграции и интеграции корейцев в США, известным представителям диаспоры, отношениям с представителями других рас и корейско-американской общине. Программа включает такие темы, как расизм и беспорядки 1992 года в Лос-Анджелесе, деятельность борца за независимость Кореи от японского колониального гнета Ан Чхан Хо и других ключевых фигур корейской диаспоры в США, а также достижения южнокорейской поп-музыки. Член школьного совета объединенного школьного округа Ирвин Джефф Ким, подготовивший учебную программу курса, выразил надежду, что этот предмет в будущем станет доступным для учащихся по всей стране и будет способствовать более глубокому пониманию самоидентичности и истории американцев корейского происхождения. Ранее в 2021 году Совет по образованию штата Калифорния утвердил руководство по преподаванию этнологии, включающей историю корейской иммиграции, что сделало возможным введение этого предмета в начальных, средних и старших школах штата.