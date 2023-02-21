Президент РК подчеркнул важность отечественного экспорта

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль сообщил о планах по увеличению объёма экспорта в этом году до 685 млрд долларов, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Об этом было заявлено 23 февраля на заседании правительства по вопросам стратегии экспорта. Мероприятие было организовано с целью ознакомления с условиями экспорта в этом году и для обсуждения стратегии активизации отрасли. В своей речи президент указал на то, что положение РК, зависящей от внешних факторов, сильно ухудшится в случае дальнейшего замедления темпов роста экспорта и сохранения дефицита торгового баланса. Он дал указание создать правительственную систему поддержки экспорта. Был озвучен план поддержки 12 отраслей экспорта, в числе которых ядерная энергетика, оборонная промышленность, строительная сфера, морепродукты, культурный контент, биотехнологии и другие. Глава государства также заявил, что правительство расширит налоговые льготы для производственной отрасли, ослабившей свою активность в экспорте. Вдобавок будет расширена финансовая поддержка судостроения и сегмента электромобилей.