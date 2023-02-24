Глава МИД РК встретился с делегацией конгрессменов США

Photo : YONHAP News

В Сеуле 23 февраля состоялась встреча министра иностранных дел РК Пак Чина с членами Палаты представителей Конгресса США из числа Республиканской и Демократической партий. Это первый визит американских законодателей после созыва 118-го Конгресса США. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства РК высоко оценил вклад американского Акта об инфляции в борьбе с изменениями климата. При этом он призвал членов Палаты представителей оказать содействие в недопущении дискриминационного подхода к южнокорейским компаниям, поскольку данный Акт предусматривает субсидии при продаже электромобилей, произведённых в США. Пак Чин обратился с просьбой к американской делегации оказать активную поддержку в вопросе укрепления глобального всеобъемлющего стратегического союза между РК и США, которому в этом году исполняется 70 лет. Члены делегации заявили, что продолжат усилия по развитию отношений двух стран, отметив важность двустороннего сотрудничества в вопросе поддержания мира и безопасности в регионе.