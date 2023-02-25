Представители РК и Канады обсудили вопросы сотрудничества

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Заместитель министра иностранных дел РК Чхве Ён Сам и помощник заместителя министра иностранных дел Канады по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Уэлдон Эпп провели 24 февраля в Сеуле восьмое заседание стратегического диалога. Они затронули вопросы обменов в сферах экономики, торговли, науки, технологий, культуры, обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чхве Ён Сам и Уэлдон Эпп сошлись во мнении о необходимости тесного взаимодействия в сферах зелёной энергетики и разработки ключевых минеральных ресурсов с целью обеспечения энергетической безопасности. Принято решение улучшать систему виз Working Holiday, которая позволяет иностранцам жить и работать в стране пребывания в течение определённого периода времени, а также активизировать обмены на высоком уровне, расширять взаимодействие в обеспечении энергетической безопасности.