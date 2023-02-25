В РК новый скандал вокруг кадровой политики правительства

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Назначение адвоката Чон Сун Сина на пост председателя Национального следственного комитета было отменено в связи со скандалом вокруг его сына, имевшего отношение к школьному насилию. Представитель администрации президента сообщил по этому поводу, что проверка информации о кандидатах на высокие посты обычно проводится на основании открытых данных, которые не включают информацию об их детях. На замечание о том, что информация о неблаговидных поступках сына Чон Сун Сина освещалась телерадиокомпанией KBS пять лет назад, представитель администрации ответил, что помнить об этом сложно. В анкете для кандидатов указаны вопросы о гражданских и административных судебных разбирательствах с участием членов семьи, но, как выяснилось, Чон Сун Син не дал исчерпывающих ответов на них. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро потребовала извинений от правительства, назвав произошедшее кадровой катастрофой. Представитель парламентской фракции партии О Ён Хван отметил, что администрация президента Юн Сок Ёля продвигает на высокие посты сотрудников прокуратуры. Чон Сун Син ранее занимал должность прокурора. В ответ на это в правящей партии Сила народа указали, что Демократическая партия Тобуро сама в недавнем прошлом продвигала своих представителей на государственные посты.