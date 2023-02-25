Лишь 4% кореянок считают брак и рождение детей необходимыми

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Всего лишь 4% одиноких южнокорейских женщин в возрасте от 20 до 30 лет считают брак и рождение детей жизненно важными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейской ассоциацией исследований в области социального обеспечения. Между тем, 12,9% одиноких мужчин того же возраста считают брак и рождение детей необходимыми для женщин. Опрос был проведён в то время, когда страну преследует хроническое снижение рождаемости, поскольку многие молодые люди откладывают или отказываются от рождения детей перед лицом экономического спада и высоких цен на жильё. По данным Национального статистического управления, в прошлом году родились 249 тыс. детей, что на 4,4% меньше уровня предыдущего года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, составил в 2022 году 0,78, что намного ниже уровня воспроизводства 2,1, при котором население РК составляло бы 51,5 млн человек.