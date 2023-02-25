J-Hope из BTS выпустит сольный сингл

Photo : YONHAP News

J-Hope, участник группы BTS, выпустит на этой неделе отдельный сингл и музыкальное видео. Об этом сообщило продюсерское агентство Big Hit Music. Танцор-рэпер сообщил в социальных сетях, что сингл под названием On the street появится на музыкальных сервисах 3 марта. Это лоу-фай хип-хоп песня с приятной мелодией и тёплым текстом, в написании которых участвовал сам J-Hope. Такое объявление было сделано на следующий день после того, как агентство сообщило, что J-Hope хочет стать вторым участником BTS, поступившим на военную службу после самого старшего участника Jin. Агентство сообщило, что J-Hope недавно отказался от отсрочки от призыва. Певец, родившийся в 1994 году, должен пройти военную службу до достижения 30-летнего возраста. В соответствии с Законом о военной службе, она является обязательной для всех южнокорейских мужчин.