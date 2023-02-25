Проект канатной дороги в горах Сораксан получил условное одобрение

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Министерство экологии РК дало условное согласие на строительство и эксплуатацию канатной дороги над природным заповедником в горах Сораксан в провинции Канвондо. Канатная дорога протяжённостью 3,5 км должна соединить район Осэк национального парка Сораксан в уезде Янян-гун с вершиной горы. Данный район находится на территории государственного природного заповедника. Региональный офис министерства экологии в городе Вончжу провинции Канвондо дал «условное согласие» на строительство, проанализировав возможное воздействие канатной дороги на окружающую среду. Проект канатной дороги стал предметом жарких дебатов между защитниками природы, которые утверждают, что экологии региона будет причинён необратимый ущерб, и сторонниками, которые утверждают, что проект даст импульс развитию местной экономики.