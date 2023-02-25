Комиссия по правам человека РК призывает выполнить рекомендации Совета ООН

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Национальная комиссия по правам человека РК призвала правительство страны выполнить рекомендации Совета ООН по правам человека. Как заявил 27 февраля председатель комиссии Сон Ду Хван, Совет ООН в своём периодическом обзоре ситуации с правами человека в РК порекомендовал Сеулу принять всеобъемлющий антидискриминационный закон и отменить смертную казнь. Рекомендовано также принять дополнительные меры защиты прав трудовых мигрантов, улучшить систему предоставления иностранцам статуса беженцев, повысить доступность общественного транспорта и общественных объектов людям с ограниченными возможностями. В обзоре Совета ООН по правам человека рекомендовано укрепить авторитет Национальной комиссии по правам человека в продвижении прав женщин и других язвимых слоёв населения в условиях климатического кризиса, предотвратить нарушения прав человека, вызванные искусственным интеллектом и информационными технологиями. Национальная комиссия по правам человека призвала правительство реализовать все рекомендации Совета ООН в кратчайшие сроки и в максимально возможной степени. Правительству РК необходимо уведомить Совет ООН о своей позиции относительно выполнения рекомендаций до июня нынешнего года, когда состоится его 53-е заседание.