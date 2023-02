Снят фильм, посвящённый 120-летию эмиграции корейцев в США

Photo : KBS News

Как сообщил информационный телеканал KBS NEWS, режиссёр Ли Чжин Ён, американка корейского происхождения, сняла документальный фильм, посвящённый 120-й годовщине эмиграции корейцев в США. Он называется «Песни любви с Гавайев - их шаги» (Songs of Love from Hawaii - their Footsteps) и раскрывает 120-летнюю историю жизни корейских эмигрантов в США с помощью музыки и фотографий. В фильме показывают кладбище «Пууики» на Гавайях, где похоронены корейские эмигранты первого поколения. Посвящённая им скрипичная мелодия перекликается с исполнением потомка эмигранта. Это «Песня надежды», которая распространилась среди корейцев после Первомартовского движения за независимость 1919 года. Она жила в сердцах предков корейцев, прибывших в 1903 году для работы на плантациях сахарного тростника на Гавайях. Они отдавали часть заработка за тяжёлый сельскохозяйственный труд на восстановление национального суверенитета Кореи. Постепенно число корейцев на Гавайях выросло со 102 человек до 70 тысяч. В 1993 году кореец был избран председателем Верховного суда Гавайев, а в 2022 году американская кореянка стала вице-губернатором Гавайев. В интервью телерадиокомпании KBS режиссёр Ли Чжин Ён сказала, что она тоже эмигрант, которая живёт рядом с потомками корейских эмигрантов на Гавайи. Долгие годы они живут вдали от родины, оставаясь патриотами Кореи. Просматривая историческую кинохронику, Ли Чжин Ён ощущала патриотизм своих предков, поэтому она назвал свой фильм как «Песни любви с Гавайев». Гавайи стали регионом с многорасовым обществом, где бок о бок живут иммигранты со всего мира, которые с уважением относятся друг к другу.