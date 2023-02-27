Национальное собрание отклонило запрос на арест Ли Чжэ Мёна

Photo : YONHAP News

27 февраля Национальное собрание РК отклонило запрос прокуратуры на арест лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, которого обвиняют в причастности к коррупции. В голосовании приняли участие 297 депутатов. Арест поддержали 139, проголосовали против 138, 9 депутатов воздержались, 11 голосов признаны недействительными. В соответствии с законодательством, для ареста действующего депутата необходимо согласие не менее половины участников голосования, то есть, то есть, минимум 149 человек. Демократическая партия Тобуро осуждает попытки арестовать Ли Чжэ Мёна как политическую месть действующего президента страны Юн Сок Ёля своему сопернику на выборах. Сам Ли Чжэ Мён, которого обвиняют в коррупции во время его пребывания на посту мэра города Соннама провинции Кёнгидо с 2010 по 2018 год, заявляет о своей невиновности. Прокуратура может предъявить обвинение без ареста.