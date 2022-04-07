Утверждены поправки к Закону о структуре правительства

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28 февраля Кабинет министров РК утвердил поправки к Закону о структуре правительства, согласно которым управление по делам патриотов и ветеранов получает статус министерства, а также создаётся управление по вопросам зарубежных соотечественников. Данные поправки были одобрены накануне Национальным собранием. Вице-премьер по вопросам экономики Чху Гён Хо, председательствовавший на заседании, призвал уважать вклад патриотов и ветеранов в защиту ценностей свободы и процветания страны. Он отметил важную роль зарубежных соотечественников в укреплении позиций РК на мировой арене. Поправки вступят в силу через три месяца после их утверждения. Принято также решение дополнительно обсудить вопрос о ликвидации министерства по делам женщин и семьи, который в ходе предвыборной кампании поднимал президент страны Юн Сок Ёль.