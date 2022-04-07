Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Утверждены поправки к Закону о структуре правительства

Write: 2023-02-28 10:03:56Update: 2023-02-28 11:23:49

Утверждены поправки к Закону о структуре правительства

Photo : YONHAP News

28 февраля Кабинет министров РК утвердил поправки к Закону о структуре правительства, согласно которым управление по делам патриотов и ветеранов получает статус министерства, а также создаётся управление по вопросам зарубежных соотечественников. Данные поправки были одобрены накануне Национальным собранием. Вице-премьер по вопросам экономики Чху Гён Хо, председательствовавший на заседании, призвал уважать вклад патриотов и ветеранов  в защиту ценностей свободы и процветания страны. Он отметил важную роль зарубежных соотечественников в укреплении позиций РК на мировой арене. Поправки вступят в силу через три месяца после их утверждения. Принято также решение дополнительно обсудить вопрос о ликвидации министерства по делам женщин и семьи, который в ходе предвыборной кампании поднимал президент страны Юн Сок Ёль. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >