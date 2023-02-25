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В Корее

27 февраля в РК 10.817 новых случаев COVID-19

Write: 2023-02-28 10:56:39Update: 2023-02-28 11:32:25

27 февраля в РК 10.817 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 27 февраля в стране зарегистрированы 10.817 новых случаев COVID-19. Это на 6.791 случай больше, чем накануне, что объясняется увеличением количества проводимых тестов на вирус после выходных. По сравнению с предыдущей неделей, показатель сократился более чем на тысячу случаев, что указывает на сохранение темпов ослабления пандемии. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 164 человека. Отметка ниже двухсот человек сохраняется девять дней подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 16 человек. Коэффициент смертности 0,11%. С 1 марта отменяется обязательная сдача ПЦР-теста на коронавирус для прибывающих из Китая. Однако обязательный тест перед вылетом сохраняется до 10 марта. 
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