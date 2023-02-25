РК приняла участие в Международной выставке вооружений IDEX

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С 20 по 24 февраля в Абу-Даби проходила Международная выставка вооружений IDEX. На ней были представлены как традиционные виды вооружений, так и образцы с применением новейших технологий, в том числе, беспилотные катера, способные обнаруживать и уничтожать морские мины. В выставке приняли участие 1.300 компаний из 65 стран. Это на девять стран больше по сравнению с предыдущей выставкой. Южнокорейский военно-промышленный комплекс представляли 29 компаний. Интерес к оружию южнокорейского производства, в том числе, к ракетам земля-воздух, проявил лично президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Представитель оргкомитета выставки Абдулнасил аль Хамиди выразил надежду на то, что отношения стратегического партнёрства между РК и ОАЭ принесут свои плоды. Он также отметил, что южнокорейские компании показали много интересного. Большим вниманием пользовались образцы беспилотных систем с применением технологий искусственного интеллекта.