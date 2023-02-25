Россия разочарована новыми южнокорейскими санкциями

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Россия выразила глубокое разочарование решением Сеула расширить список товаров, которые запрещено экспортировать на российский рынок. Об этом заявила 27 февраля на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что решение южнокорейского правительства «принято в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном коллективного Запада». Новые южнокорейские рестрикции в очередной раз продемонстрировали ограниченность возможностей Сеула проводить самостоятельную линию на российском направлении. Это нанесёт ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству, уже серьёзно пострадавшему после присоединения РК к первому пакету санкций «коллективного Запада». «Недружественные действия РК отразятся не только на всём комплексе двусторонних связей, но и на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования»,- отметила представитель российского МИД. 24 февраля министерство промышленности, торговли и энергетики РК сообщило о расширении перечня продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в Россию, с 57 до 798 наименований. Среди них станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки, автомобили стоимостью более 50 тыс. долларов и другое. РК входит в список 48-ми недружественных России стран.