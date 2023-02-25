Энергетические компании оптимизируют энергопотребление

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В этом году Корейская электроэнергетическая корпорация, Корейская газовая корпорация и Корейская корпорация регионального теплоснабжения выделят 97 млрд 800 млн вон (74 млн 300 тыс. долларов) на повышение энергоэффективности. План инвестиций был одобрен 28 февраля министерством промышленности, торговли и энергетики. Средства пойдут на оказание поддержки мелким предпринимателям, замену холодильников, обычных ламп - на умные LED-лампы. Помощь получат 3,5 млн домохозяйств, относящихся к категории уязвимых, и 79 тыс. социальных объектов в приобретении энергоэффективной бытовой техники. Важные объекты промышленности получат помощь в замене старого оборудования на более энергоэффективное. Газовая корпорация выделит средства на замену бойлеров в общественных банях, гостиницах и домах представителей уязвимых слоёв общества.