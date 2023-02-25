Компании РК участвуют в Mobile World Congress

Photo : YONHAP News

27 февраля в Барселоне открылась одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая продлится по 2 марта. Ожидается, что в этом году выставку посетят более 80 тыс. человек. В ней принимают участие более 2 тыс. профильных компаний из 200 стран. Они представили свои новейшие наработки в сфере искусственного интеллекта, вычислительной техники, контентов, ухода за здоровьем, робототехники и по другим направлениям. Южнокорейская SK Telecom показала свою разработку А.dat с применением технологий искусственного интеллекта с функцией долговременной и мультимодальной памяти, умный полупроводник Sapeon и другие наработки в сфере искусственного интеллекта. Samsung Electronics продемонстрировала технологии связи пятого поколения, познакомила участников выставки с опытом использования мобильной связи премиум-класса на базе платформы Galaxy. Всего в MWC принимают участие пять крупных отечественных компаний, 60 малых и средних компаний и 65 стартапов.