Экспорт РК снижается пять месяцев подряд

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Южнокорейский экспорт составил в феврале текущего года 50 млрд 100 млн долларов, что на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 1 марта в министерстве промышленности, торговли и энергетики, южнокорейский экспорт сокращается пятый месяц подряд в основном из-за слабого мирового спроса на полупроводники на фоне глобального экономического спада. Экспорт полупроводников сократился на 42,5% в годовом исчислении. Продажи нефтехимической продукции снизились на 18,3%, металлопродукции - на 9,8%, биотоваров и товаров для здоровья – на 32,1%. При этом экспорт автомобилей вырос на 47,1%, а нефтепродуктов - на 12%. Импорт вырос в прошлом месяце на 3,6% в годовом исчислении, составив 55 млрд 400 млн долларов. Дефицит торгового баланса страны составил 5 млрд 300 млн долларов. Импорт превышает экспорт с апреля прошлого года из-за высоких цен на энергоносители, и впервые с 1997 года торговый дефицит наблюдается в течение 12 месяцев подряд.