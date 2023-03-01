Президент РК призвал помнить о прошлом и думать о будущем

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Сегодня именно тот день, когда нам сто́ит вспомнить о печальном прошлом и подумать о том, что можно сделать для обеспечения будущего нашей страны. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 1 марта на церемонии по случаю 104-й годовщины Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального ига. Южнокорейский лидер призвал не забывать историю страны, помнить о патриотах, которые пожертвовали своими жизнями во имя её свободы и независимости. Спустя столетие после Движения за независимость, Япония превратилась в «партнёра, который разделяет с нами одни и те же универсальные ценности»,- сказал Юн Сок Ёль. Он напомнил о том, что сегодня Сеул и Токио сотрудничают по вопросам безопасности и экономики, вместе пытаются справиться с глобальными вызовами. В своём выступлении президент подчеркнул важность трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией. «Процветание, которым мы наслаждаемся сегодня, является результатом наших неустанных усилий по защите свободы и непоколебимой веры в универсальные ценности»,- подчеркнул южнокорейский лидер.