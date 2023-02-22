Промышленное производство в РК в январе возросло на 0,5%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 марта, рост промышленного производства в РК в январе текущего года составил 0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Рост производства отмечен впервые за четыре месяца. В октябре и ноябре прошлого года оно сокращалось, а в декабре не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. Объём производства в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях вырос в январе на 2,9%, в автомобильной промышленности - на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако производство полупроводников сократилось на 5,7%. Розничные продажи, которые являются показателем потребительской активности, снизились на 2,1% из-за сокращения спроса на товары краткосрочного пользования и продукты питания. Продажи зимней одежды сократились из-за более тёплой, чем обычно, погоды. Инвестиции в производственные мощности сократились на 1,4%. Индекс совпадающих индикаторов, указывающий на текущее состояние экономики, снижается четвёртый месяц подряд. Он сократился на 0,4 пункта, составив 99,4 пункта. Индекс опережающих индикаторов, который указывает на состояние экономики в ближайшее время, снизился на 0,3 пункта, составив 98,5 пункта. Этот показатель падает семь месяцев подряд.