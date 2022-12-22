В школах РК начался новый учебный год

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2 марта во всех южнокорейских начальных, средних и старших школах начался новый учебный год. Впервые за последние четыре года торжественная церемония его начала прошла в очном режиме и без масок. Решение о таких мерах, как проверка температуры тела при входе в школьные здания и разграничительные перегородки в столовых, принимают руководители учебных заведений с учётом эпидемической ситуации. Отменено обязательное заполнение приложений для самодиагностики на COVID-19. Оно носит рекомендательный характер в случае наличия симптомов, контакта с заражённым лицом и других факторов риска. При этом зарегистрированные в приложении учащиеся при наличии подозрения на COVID-19 могут получить временное освобождение от посещения занятий без отдельного уведомления администрации школы. Ношение масок обязательно только во время поездок в школьном автобусе и при наличии симптомов респираторного заболевания. Из обязательных остаются такие меры как регулярное проветривание классов, дезинфекция в столовых и экспресс-тесты среди учащихся, которые контактировали с заражённым.