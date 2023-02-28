Чху Гён Хо: Полупроводники – основа южнокорейского экспорта

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Без улучшения ситуации на рынке полупроводников трудно ожидать восстановления роста экспорта. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 2 марта на совещании министров экономического блока. Он напомнил, что в январе впервые за четыре месяца отмечен рост промышленного производства. Это – положительный фактор. Однако в феврале экспорт сократился на 7,5% в годовом исчислении. Это произошло из-за того, что экспорт полупроводников упал на 42,5% на фоне сокращения спроса на них из-за экономической неопределённости. При этом положительным фактором является рост экспорта автомобилей и аккумуляторов. Имеется потенциал дальнейшего роста экспорта культурных контентов, продукции биотехнологий, сельского хозяйства и оборонной промышленности. Как отметил Чху Гён Хо, власти страны будут продолжать поддержку экспорта культурных контентов, чтобы довести его объём с 12,5 млрд долларов в 2021 году до 25 млрд долларов к 2027 году.