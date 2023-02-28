Расходы на стимулирование рождаемости должны быть повышены

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Эксперты Корейского института здравоохранения и социальных проблем отмечают нехватку средств, выделяемых правительством на стимулирование рождаемости. В январском докладе института говорится, что в период с 2016 по 2021 год власти выделили на эти нужды 280 трлн вон (214 млрд долларов). Однако принятые меры не дали результата. В 2019 году расходы на социальные нужды составили 12,2% ВВП. Во Франции аналогичный показатель составил 31%, а в Германии - 25,9%. Эти страны добились роста рождаемости. Средний показатель стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития – 20%. Лишь в Турции, Чили и Мексике он ниже, чем в РК. Расходы на программы поддержки семей составляют в РК 1,2% ВВП. Это в два раза меньше, чем во Франции и Германии. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рожаемых женщиной в течение жизни, составляет в РК 0,78. Это самый низкий показатель среди стран-членов ОЭСР.