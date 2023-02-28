Заместители глав МИД РК и Индии обсудили развитие сотрудничества

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Заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун встретился со своим индийским коллегой Саурабхом Кумаром. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, встреча состоялась 1 марта в рамках совещания министров иностранных дел стран Большой двадцатки, проходившего в Дели. Ли До Хун подчеркнул важность экономического сотрудничества с Индией, прежде всего, в областях восстановления цепочек поставок, торговли и инвестиций. Он призвал индийскую сторону содействовать устранению препятствий, с которыми сталкиваются работающие в Индии южнокорейские предприятия. Саурабх Кумар отметил успехи в двустороннем сотрудничестве как в вопросах политики и экономики, так и в таких перспективных областях как наука, технологии и оборонная промышленность. Стороны согласились с необходимостью единого и решительного ответа мирового сообщества на провокации Северной Кореи.