США представили законопроект о мире на Корейском полуострове

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В Палату представителей Конгресса США внесён на рассмотрение законопроект “О мире на Корейском полуострове”. Его подготовила группа из двадцати законодателей во главе с Брэдом Шерманом. Впервые документ был представлен в мае 2021 года, но был снят с рассмотрения в связи с окончанием сессии парламента. Выступая 1 марта на пресс-конференции, Брэд Шерман заявил, что продолжающееся состояние войны на Корейском полуострове не отвечает интересам США и американских граждан, имеющих родственников как на Севере, так и на Юге. В законопроекте содержится призыв к продолжению дипломатического взаимодействия для официального прекращения Корейской войны. В него включено требование подготовить чёткую дорожную карту для достижения постоянного мира на Корейском полуострове. Кроме того, в документе содержится требование провести полный пересмотр ограничений на поездки в Северную Корею для граждан США и призыв к созданию пунктов связи в двух странах.