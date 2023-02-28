РК и Китай обсудили вопросы торговли

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1 марта заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Чон Дэ Чжин встретился с заместителем министра коммерции Китая Ли Фэем. Обсуждались вопросы двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества. Это была первая двусторонняя встреча на высоком уровне после состоявшегося в 2019 году совещания по вопросам промышленного сотрудничества. Участники встречи согласились с важностью активных контактов между торговыми ведомствами двух стран. Они договорились продвигать обмены и сотрудничество для создания условий ведения бизнеса в обеих странах. Чон Дэ Чжин отметил успехи прошлого года, когда объём торговли между двумя странами достиг рекордных 310 млрд 400 млн долларов. Ли Фэй пообещал, что Китай будет активно работать для ликвидации трудностей, с которыми сталкиваются южнокорейские предприятия.