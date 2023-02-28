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США поддерживают заявление президента РК о сотрудничестве с Японией

Write: 2023-03-02 14:10:17Update: 2023-03-02 14:33:56

США поддерживают заявление президента РК о сотрудничестве с Японией

Photo : YONHAP News

Власти США поддерживают заявление президента РК Юн Сок Ёля о сотрудничестве с Японией. Об этом сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя выступление южнокорейского лидера на церемонии по случаю очередной годовщины Движения за независимость. Юн Сок Ёль назвал Японию «партнёром, разделяющим с РК одни и те же универсальные ценности». По словам Прайса, Юн Сок Ёль сформулировал видение ориентированных на будущее отношений с Японией, и США поддерживают такое видение. Вашингтон считает трёхстороннее сотрудничество с РК и Японией важным для решения проблем, с которыми три страны сталкиваются в 21-м веке. США приветствуют стремление президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды к улучшению двусторонних отношений. США одновременно рекомендуют Сеулу и Токио вместе работать над решением исторических проблем в направлении скорейшего примирения.
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