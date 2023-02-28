Замглавы МИД РК встретится с руководством МАГАТЭ

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун примет участие в очередном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Ли До Хун посетит Австрию 6-7 марта. Он встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить проблемы сброса воды с АЭС «Фукусима-1», а также северокорейскую ядерную проблему. Ли До Хун встретится также с Робертом Флойдом, исполнительным секретарём Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), и Массимо Апаро, заместителем гендиректора МАГАТЭ, директором департамента гарантий. Из Австрии Ли До Хун отправится в Катар, где примет участие в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам. Она состоится 8-9 марта.