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Политика

Замглавы МИД РК встретится с руководством МАГАТЭ

Write: 2023-03-03 12:03:45Update: 2023-03-03 12:14:20

Замглавы МИД РК встретится с руководством МАГАТЭ

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун примет участие в очередном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Ли До Хун посетит Австрию 6-7 марта. Он встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить проблемы сброса воды с АЭС «Фукусима-1», а также северокорейскую ядерную проблему. Ли До Хун встретится также с Робертом Флойдом, исполнительным секретарём Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), и Массимо Апаро, заместителем гендиректора МАГАТЭ, директором департамента гарантий. Из Австрии Ли До Хун отправится в Катар, где примет участие в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам. Она состоится 8-9 марта. 
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