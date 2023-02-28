В РК сократилось количество новых компаний

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В прошлом году в РК зарегистрированы 1 млн 317 тыс. новых компаний, что на 7,1% меньше, чем в 2021 году. Как сообщили 3 марта в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса, сокращение вызвано влиянием глобального экономического кризиса. Количество новых компаний в сфере недвижимости сократилось на 35,2%. Это связано с влиянием мер правительства по ужесточению контроля за арендой жилья, сокращением активности на рынке и снижением доходности в условиях повышения учётной ставки. В строительной отрасли сокращение составило 5,9%, в промышленном производстве - 13,3%. Некоторое улучшение наблюдается в сфере торговли, где количество новых компаний выросло на 7,3%. Определённые улучшения фиксируются также в сферах спорта, искусства, отдыха и образования. На фоне увеличения числа граждан, переезжающих из больших городов в регионы, на 12,9% увеличилось количество сельскохозяйственных предприятий.