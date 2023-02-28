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В РК будет создана справедливая и прозрачная система налогообложения. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 3 марта на церемонии по случаю Дня налогоплательщика. Он пообещал, что не будет проводить популистскую политику, целью которой является завоевание поддержки населения. Усилия будут сосредоточены на помощи уязвимым слоям общества. Глава государства подчеркнул важность конституционных ценностей в системе налогообложения. По его словам, история налогов тесно связана с историей свободной демократии. Государство должно максимально обеспечивать свободу личности и имущественные права населения, а жители страны должны нести ответственность перед обществом, выплачивая налоги согласно законодательству. Это, как подчеркнул Юн Сок Ёль, является началом демократии. Он заявил, что не будет усложнять положение частных предпринимателей путём налогового давления в каком бы сложном финансовом положении ни оказалась страна. Одновременно президент пообещал создать чёткую процедуру, которая позволит эффективно оспаривать решения налоговых учреждений. Юн Сок Ёль также заявил, что будет тратить налоговые средства на создание качественных рабочих мест, расширение экспорта, поддержку стартапов и другие нужды, отвечающие интересам страны.