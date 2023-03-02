Рост потребительских цен в РК в феврале 4,8%

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Потребительские цены, ключевой индикатор инфляции, выросли в РК в феврале текущего года на 4,8% в годовом исчислении. Впервые за последние десять месяцев, с апреля прошлого года, данный показатель составил менее пяти процентов. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, февральский рост цен вызван главным повышением стоимости промышленных товаров на 5,1%, а также тарифов на коммунальные услуги на 28,4% в годовом исчислении. Цены на сельскохозяйственную, рыбную и животноводческую продукцию выросли в прошлом месяце на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен на обработанную пищевую продукцию достиг максимальной с апреля 2009 года отметки в 10,4%. Между тем, впервые с февраля 2021 года отмечено снижение цен на нефтепродукты на 7,6% и компьютеры на 6%. Базовая инфляция, которая не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, составила 4,8%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, включая продукты питания, одежду и жильё, выросли на 5,5% в годовом исчислении. Как отметили в Национальном статистическом управлении, поскольку мировые цены на сырьё демонстрируют признаки роста после активизации китайской экономики, неопределённость с потребительскими ценами остаётся высокой».