РК и США проведут совместные учения Freedom Shield

Photo : YONHAP News

C 13 по 23 марта южнокорейские и американские военные проведут совместные учения Freedom Shield. Это первые крупные полевые учения за последние пять лет. Они превзойдут по масштабам учения Foal Eagle, проводившиеся в последний раз в 2018 году. Планируется, что в рамках предстоящих учений будут проведены около 20 совместных операций. В их числе совместные манёвры с участием ударной группы американского авианосца и учения по противоракетной обороне с участием военных РК, США и Японии. В отличие от прежнего формата крупных учений, предусматривавшего два этапа, Freedom Shield будут проходить без перерыва в течение 11 дней. Как заявил на пресс-конференции представитель американского воинского контингента в РК, предстоящие учения носят оборонительный характер. Они продемонстрируют крепость южнокорейско-американского союза. Между тем, с 6 по 9 марта состоятся предварительные учения по управлению кризисными ситуациями. Ранее стороны провели учения ВВС с применением стратегических бомбардировщиков B-1B и разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Не исключена острая реакция северокорейской стороны на начало учений. Ранее в Пхеньяне заявили, что южнокорейско-американские манёвры усиливают напряжённость на Корейском полуострове, накаляют обстановку и повышают уровень конфронтации. Северная Корея пригрозила жёстким ответом на действия южнокорейских и американских военных.