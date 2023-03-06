ЦТАК: Ракетный двигатель большой тяги гарантирует запуск спутника

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Разработка двигателя большой тяги, способного нести ракету, дала КНДР «надёжную гарантию» запуска на орбиту различных спутников. Об этом сообщило 6 марта агентство ЦТАК со ссылкой на заместителя директора государственного управления КНДР по освоению космоса Пак Кён Су. В интервью ЦТАК, приуроченному к 14-й годовщине присоединения Пхеньяна к международному договору по космосу, Пак Кён Су сказал, что Север добился «устойчивого» прогресса в работе по развитию «многофункциональных и высокопроизводительных» спутников, применяя космические технологии в различных областях, включая сельское хозяйство, метеорологические наблюдения и разведку природных ресурсов. «Все эти успехи предсказывают блестящее будущее космонавтики КНДР»,- сказал Пак Кён Су. В декабре прошлого года Северная Корея сообщила о проведении испытаний твёрдотопливного ракетного двигателя большой тяги для «системы стратегического оружия нового типа».