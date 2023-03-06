В РК испытывают новый радар AESA для истребителя KF-21

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Южнокорейские военные приступают к испытательным полётам истребителя KF-21 для проверки работы радара с активной фазированной антенной решёткой (AESA). Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития, 4 марта состоялся первый полёт третьего по счёту прототипа с установленным радаром. Пилот Ли Су Бом вылетел с аэродрома в 10 часов утра, приземлившись в 11:24. В ходе полёта он достиг скорости 610 км/ч, поднявшись на высоту 9 тысяч метров. Радар с активной фазированной антенной решёткой (AESA), разработанный компанией Hanwha Systems, выполняет функции глаз истребителя, имея возможность быстро и точно определять дистанцию до объекта и его координаты. Кроме того, он отвечает за обнаружение и отслеживание одновременно нескольких объектов. Всего до февраля 2026 года планируется провести около 90 полётов, в ходе которых военные оценят работу оборудования по 34 пунктам.