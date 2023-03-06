Представители РК и США обсудят Закон о полупроводниках

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хан рассчитывает провести интенсивные переговоры с официальными лицами США по проблеме субсидирования полупроводниковой промышленности, в том числе южнокорейской. В беседе с журналистами по прибытии в Вашингтон 5 марта Ким Сон Хан сказал, что РК и США являются союзниками, хотя и имеют разные приоритеты. Поэтому он будет стремиться к откровенному обсуждению проблемы полупроводников. Он обещал тщательно изучить совместимость закона США с интересами южнокорейской экономики. Закон о полупроводниках предусматривает выделение 52 млрд 700 млн долларов американским и иностранным компаниям на стимулирование производства полупроводников на территории США. Иностранные компании, получившие субсидии, должны будут делиться с Вашингтоном прибылью, превышающей первоначальные прогнозы, предоставляя доступ к соответствующим производственным объектам.