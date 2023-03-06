Сеул пересматривает систему 52-часовой рабочей недели

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Правительство РК объявило о мерах по реформированию системы 52-часовой рабочей недели, предоставив предприятиям возможность проявить дополнительную гибкость. В соответствии с системой, введённой в 2018 году, работодатели должны ограничить сверхурочную работу до 12 часов в неделю, чтобы общее количество отработанных часов не превышало 52. После пересмотра системы компании смогут управлять сверхурочной работой не только в течение недели, но и в течение месяца, квартала и года, равномерно распределяя её в зависимости от объёма заказов на продукцию. При этом промежуток между двумя рабочими днями во всех случаях не должен быть меньше 11 часов. Пересмотренная система позволит компаниям увеличить максимальную продолжительность рабочего времени до 69 часов в неделю, при этом гибко регулируя производственный процесс. Но продолжительность рабочей недели в пересчёте на календарный год не должна превышать 52-х часов. Будет принята также новая система отпусков, при которой работник может взять дополнительные оплачиваемые отпускные дни за счёт сверхурочной работы. Решение о вводе в действие новой системы может быть принято по согласованию между работниками и работодателями. Новая система распределения рабочего временем поможет компаниям перераспределить рабочую силу,- сообщил 6 марта журналистам министр труда и занятости Ли Чжон Сик. Общественные слушания по поправкам в трудовое законодательство продлятся 40 дней, после чего они будут направлены в Национальное собрание.