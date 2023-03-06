Оппозиция осуждает компенсационные меры

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Ни одно предыдущее правительство даже не пыталось решить проблему принудительного труда. В результате отношения между РК и Японией оставались натянутыми. Об этом заявил председатель временного комитета правящей партии Сила народа Чон Чжин Сок, комментируя правительственный план выплаты компенсаций гражданам страны, ставших жертвами принудительной трудовой мобилизации. «Мы не можем не спросить себя, соответствует ли национальным интересам сохранение натянутых отношений»,- добавил он, призвав Японию принять ответные меры. В свою очередь, лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён подверг критике решение правительства выплатить компенсации жертвам принудительного труда без участия японских фирм, назвав его «худшим позором в истории отечественной дипломатии». «Похоже, администрация Юн Сок Ёля выбрала путь предательства исторической справедливости»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён.