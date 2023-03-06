Четыре детские книги из РК получили призы BolognaRagazzi Award

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Четыре южнокорейские детские иллюстрированные книги получат призы BolognaRagazzi Award, одной из самых престижных международных премий в области детских книг. Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма, они были выбраны для «особого упоминания» и заняли вторые места в трёх категориях. Книга «Переезд» автора Ли Чжи Ён получила награду в категории художественной литературы. Книга писательницы Ми А «Скамейка: о её печали» удостоена приза для начинающих писателей. Книги «Театр теней» Ким Гю А и «Дом Дракулы» группы авторов 5unday получили премии в разделе комиксов для читателей в возрасте 9-12 лет. Церемония награждения проходит во время выставки-ярмарки детской литературы, которая проводится 6-7 марта в итальянской Болонье. Ежегодные награды, которые вручаются с 1966 года, часто называют «Нобелевской премией в области детской литературы». Они считаются одной из трёх крупнейших наград в этой области, наряду с премией имени Ганса Христиана Андерсена и премией памяти Астрид Линдгрен.