В 2022 году ВНД на душу населения РК сократился на 7,7%

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В 2022 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения РК составил 32.661 доллар. Это на 7,7% меньше по сравнению с 2021 годом, сообщили 7 марта в Банке Кореи. ВНД на душу населения впервые превысил 30 тысяч долларов в 2017 году. В 2018 году он составил уже 33.564 доллара, после чего два года подряд сокращался. В 2021 году он повысился до 35.373 долларов. Однако в прошлом году из-за резкого ослабления воны вновь отмечено снижение. Предварительная оценка роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году составила 2,6%. Это на полпроцента меньше, чем в 2021 году, что вызвано сокращением роста экспорта на фоне падения продаж полупроводников и других промышленных товаров. Рост экспорта, составивший в прошлом году 3,2% в годовом исчислении, оказался на 7,6% меньше, чем в 2021 году. Частное потребление увеличилось в прошлом году на 4,3%, что на 0,6% превысило рост предыдущего года. Однако инвестиции в производственные мощности сократились за тот же период на 0,5%, а инвестиции в строительство - на 3,5%. Государственные расходы увеличились в прошлом году на 4,1%, что на 1,5% меньше, чем в 2021 году.