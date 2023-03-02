Сотрудничество РК, США и Японии может активизироваться

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После того, как Сеул обнародовал меры выплаты компенсаций гражданам страны-жертвам принудительной трудовой мобилизации, проводившейся японскими колониальными властями в период Второй мировой войны, возросла вероятность активизации контактов президента РК с лидерами США и Японии. До конца марта президент РК Юн Сок Ёль может посетить Токио и встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщили 7 марта в администрации главы государства, уточнив, что программа визита пока не обсуждалась. Однако японские СМИ, приветствуя решение Сеула о выплате компенсаций жертвам принудительного труда, сообщили о том, что визит Юн Сок Ёля в Токио возможен 16-17 марта. На конец марта запланирована поездка Юн Сок Ёля в США, приуроченная к 70-летию южнокорейско-американского альянса. 5 марта начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хан прибыл в Вашингтон для обсуждения деталей предстоящего визита. Велика вероятность того, что лидеры РК, США и Японии примут участие в саммите Большой семёрки, который состоится в мае в японской Хиросиме. Американское правительство постоянно призывало РК и Японию уладить взаимные споры в интересах укрепления сотрудничества.