Пхеньян грозит «решительными мерами» в ответ на манёвры РК и США

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Северная Корея готова ответить «решительными мерами» на проведение южнокорейско-американских военных учений. Об этом говорится в опубликованном 7 марта агентством ЦТАК заявлении от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Север внимательно следит за военной активностью Сеула и Вашингтона. В том случае, если США попытаются перехватить ракету, которую запустит КНДР, это будет расцениваться как «явное объявление войны». «Испытания стратегического оружия проводятся без ущерба для безопасности соседних стран в открытых водах и нейтральном воздушном пространстве, которые не относятся к юрисдикции США»,- подчёркивается в заявлении. Таким образом официальный Пхеньян прокомментировал заявление главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Акилино. Он предупредил, что, если Север запустит межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Тихого океана, США немедленно её перехватят. В отдельном заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи содержится призыв к Вашингтону прекратить совместные с Сеулом военные учения. Безответственные действия РК и США делают реальной опасность ядерной войны на Корейском полуострове,- говорится в заявлении.