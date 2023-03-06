В РК растут расходы на частное образование

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Во время активной фазы пандемии коронавируса расходы на частное образование в РК снизились, но после отмены мер социального дистанцирования они вновь начали расти. По данным Национального статистического управления, в прошлом году сумма расходов в масштабах страны составила 26 трлн вон (20 млрд долларов), что на 2 млрд долларов больше, чем в 2021 году. Это максимальный показатель с 2007 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Примерно 80% учеников школ всех ступеней посещают частные учреждения дополнительного образования. В прошлом году учащиеся занимались в них порядка 7 часов в неделю, что на 30 минут больше, чем в 2021 году. Расходы на каждого ученика составляют в среднем 410 тыс. вон (315 долларов) в месяц. При этом в старших школах они достигают 460 тыс. вон (354 доллара). Сумма расходов на частное образование зависит от уровня доходов домохозяйств. Если они менее 3 млн вон (2.300 долларов) в месяц, то расходы на частное образование не превышает 138 долларов. Если доходы семьи более 8 млн вон (6 тысяч долларов) в месяц, то на частное образование могут уходить порядка 500 долларов. В домохозяйствах Сеула средние расходы на частное образование превышают 540 долларов в месяц.