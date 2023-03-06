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В мире

Япония готова сотрудничать с РК в сфере безопасности

Write: 2023-03-07 14:31:51Update: 2023-03-07 14:52:59

Япония готова сотрудничать с РК в сфере безопасности

Photo : YONHAP News

В условиях обострения ситуации в сфере безопасности, включая ракетно-ядерную угрозу Пхеньяна, растёт важность сотрудничества РК, Японии и США в двух- и трёхстороннем форматах. Об этом заявил 7 марта на пресс-конференции министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Он подчеркнул, что у Сеула и Токио есть совместные задачи в оборонной сфере, которые требуют решения. В этой связи двум странам необходимо вести тесный диалог в интересах мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Предполагается, что под задачами, которые требуют решения, министр имел ввиду инцидент 2018 года с наведением радара южнокорейским военным кораблём на японский патрульный самолёт Р-1, пролетавший над Восточным морем. В Сеуле эти обвинения отвергают, одновременно заявляя, что японский самолёт осуществлял полёт на опасно близком расстоянии от корабля и на очень низкой высоте. 
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