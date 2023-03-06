Жертвы принудительного труда против мер правительства

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Представители жертв принудительной трудовой мобилизации, осуществлявшейся колониальными властями Японии в период Второй мировой войны, подвергли критике меры правительства по выплате им компенсаций. Они заявляют, что правительство нарушило решение Верховного суда РК от 2018 года, согласно которому компенсации должны были выплатить японские фирмы Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries. В этой связи необходимо завершить процедуру конфискации части имущества данных компаний на территории в РК в интересах жертв. Из 15 человек, чей иск против японских компаний был удовлетворён Верховным судом, в живых остались лишь трое. Все они выступили против последних мер правительства, которые делают бессмысленным решение Верховного суда и снимают с Японии финансовую ответственность. С мерами правительства согласились лишь четыре из 15-ти семей жертв принудительной трудовой мобилизации, которым Верховный суд постановил выплатить компенсации.