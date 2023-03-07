Президент РК посетит США с государственным визитом

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В конце апреля президент РК Юн Сок Ёль посетит с государственным визитом США. Об этом сообщила 7 марта представитель администрации южнокорейского президента Ким Ын Хе, добавив, что это будет первый с 2011 года государственный визит южнокорейского лидера в Вашингтон. Встреча Юн Сок Ёля с его американским коллегой Джо Байденом назначена на 26 апреля. В тот же день глава Белого дома устроит официальный обед в честь высокого южнокорейского гостя. Ким Ын Хе отметила, что предстоящий визит создаст предпосылки для дальнейшего укрепления и расширения союзнических отношений в условиях глобальной нестабильности. Ранее в тот же день представитель Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Юн Сок Ёль станет лишь вторым зарубежным лидером, который посетит США с государственным визитом с момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года. Предстоящий визит приурочен к 70-летию союза РК и США, который имеет решающее значение для стабильности и процветания двух стран, Индо-Тихоокеанского региона и всего мира. «Государственный визит президента Юн Сок Ёля укрепит и углубит американо-южнокорейские связи, и мы с нетерпением ждём возможность отпраздновать 70-летие союза двух стран»,- добавила представитель Белого дома.