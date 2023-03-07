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Политика

KDI: В РК продолжается экономический спад

Write: 2023-03-08 11:50:32Update: 2023-03-08 13:55:17

KDI: В РК продолжается экономический спад

Photo : YONHAP News

На фоне снижения объёмов экспорта в РК наблюдается ухудшение общих экономических показателей. Об этом говорится в ежемесячном докладе о южнокорейской экономике, представленном 8 марта Корейским институтом развития. В прошлом месяце институт уже указывал на замедление темпов роста экономики. На этот раз отмечается продолжение экономического спада. В институте отметили ухудшение ситуации в производственной отрасли в связи с сокращением экспорта. В феврале он сократился в целом на 7,5%, а экспорт полупроводников – на 47,7%. Поставки южнокорейских товаров и услуг на китайский рынок сократились на 31,1%. В докладе говорится, что из-за снижения спроса на полупроводники в стране сокращается производство, а запасы готовой продукции растут. В таких условиях сокращается объём инвестиций в производственные мощности, замедляются темпы роста занятости. Тем не менее, деловые круги надеются на улучшение ситуации в связи с активизацией экономической деятельности в Китае.
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