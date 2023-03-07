Новый тренер сборной по футболу прибыл в РК

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8 марта в РК прибыл новый тренер национальной сборной по футболу Юрген Клинсманн. В ходе встречи с журналистами, состоявшейся в аэропорту Инчхон, он заявил, что считает большой честью работать в качестве тренера сборной РК. Клинсманн выразил намерение закрепить успех, достигнутый южнокорейскими футболистами на чемпионате мира в Катаре, и привести их к победе на чемпионате Азии. Для этого есть все шансы, поскольку сборная имеет опыт побед над такими сильными командами как сборные Португалии и Германии. Клинсманн вспомнил, что посещал РК в 1988 году во время Сеульской олимпиады и в 2002 году во время чемпионата мира по футболу. Он сообщил, что посмотрел видеозаписи почти всех игр сборной РК, отметив, что за последние 20-25 лет команда добилась большого прогресса, работая под руководством тренеров Гуса Хиддинка, Ули Штилике и Паулу Бенту. Юрген Клинсманн подписал трёхлетний контракт с Корейской футбольной ассоциацией, который продлится до окончания чемпионата мира по футболу 2026 года. Первую игру под руководством Юргена Клинсманна южнокорейская сборная проведёт 24 марта со сборной Колумбии, а 28 марта сыграет с командой Уругвая.